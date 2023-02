Insassen unter sich: Wiebke Peters (r.) und Hans Lorentzen spielen zusammen in „Residenz Slott un Riegel“. Foto: Kristin Finke up-down up-down Plattdeutsches Theater Mit 29 Jahren schon „alter Hase“: Wiebke Peters bei De Sommerländer Theoterspeelers Von Kristin Finke | 07.02.2023, 15:26 Uhr

Plattdeutsch ist nur was für Ältere? Von wegen! Wiebke Peters steht schon seitdem sie 19 Jahre alt ist mit De Sommerländer Theoterspeelers auf der Bühne. Und das, obwohl sie anfangs nicht mal Plattdeutsch sprechen konnte. Auch dieses Jahr ist sie wieder mit von der Partie – am Freitag, 10. Februar, feiert die Gruppe in Herzhorn Premiere.