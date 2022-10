Britta Koch aus Ottenbüttel findet einen Perlpilz im Wald bei Itzehoe während der Pilzwanderung mit Pilz-Coach Monika Weber. Foto: Athanassia Savvas up-down up-down Pilzsaison in vollem Gange Das muss beim Pilzesammeln im Kreis Steinburg beachtet werden Von Athanassia Savvas | 29.10.2022, 17:01 Uhr

Die Pilzsaison läuft, und das lockt viele Sammler in den Wald. Was muss dabei beachtet werden und an welche Regeln sollte man sich halten? Pilz-Coach Monika Weber bietet Pilzwanderungen im Wald an, um Interessierte zu unterstützen.