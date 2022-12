Katja Kroll mit der Unterschriftenliste, die sie für ihre Petition vorbereitet und seit dem 23. November in Umlauf gebracht hat. Foto: Anna Krohn up-down up-down Petition wird am 9. Januar eingereicht Unterschriften-Aktion: Mutter aus Horst setzt sich für Ampel am Horstheider Weg ein Von Anna Krohn | 09.12.2022, 06:04 Uhr

Katja Kroll will nicht warten, bis etwas passiert: Eine Ampel oder zumindest ein Fußgängerüberweg an der viel befahrenen Straße in Horst sei absolut notwendig. Dafür benötigt sie noch viele weitere Unterschriften.