Andreas Rohde sucht für seine Band noch Mitglieder. Foto: Kristin Finke

Neue Band in Itzehoe geplant

Ehemaliges Mitglied der Santana-Tribute-Band sucht Musiker für Neustart

Von Kristin Finke | 08.11.2022, 17:02 Uhr

Rhythmische Lieder nachspielen, aber im ganz eigenen Stil – das möchte Andreas Rohde in einer neuen Latin-Rock-Gruppe in Itzehoe. Der gebürtige Hamburger ist Ex-Mitglied der Band „The Magic of Santana“.