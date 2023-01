Standortleiter und Geschäftsführer Leif Henningsen (v.l.) erklärt seinen Kollegen Tilo Bormann und Christian Damean den Planungsstand der neuen Chipfabrik in Itzehoe. Foto: Andreas Olbertz up-down up-down Vishay investiert 350 Millionen Dollar Personalsuche für neue Chip-Fabrik in Itzehoe läuft schon auf Hochtouren Von Andreas Olbertz | 13.01.2023, 05:30 Uhr

Für 350 Millionen Dollar will Vishay in Itzehoe am Isit eine neue Chip-Fabrik bauen. Fertigstellung ist voraussichtlich 2025, aber schon jetzt beginnt die Suche nach 150 benötigten Fachkräften.