Was man von Metalheads lernen kann Neues Wacken-Buch: Einführung ins „perfekte Paralleluniversum" friedlicher WOA-Fans Von Anna Krohn | 05.12.2022, 17:30 Uhr

Die Autoren Lydia Polwin-Plass und Michael Gläser wollen mit ihrem Werk ergründen, wie Metalheads wirklich ticken, wie sie leben, was sie antreibt – und warum und inwiefern sie so extrem friedliebend sind, so schwarz und abgefahren sie auch daherkommen.