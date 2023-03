Heizen bei der EDM-Party am Freitag auf Alsen ein: Die DJs Heilsberg (r.) und Collider. Foto: Ludger Hinz up-down up-down Feiern an zwei Tagen Party auf Alsen: Electronic Dance Music mit DJ Collider und DJ Heilsberg Von Ludger Hinz | 30.03.2023, 15:58 Uhr

Am ersten Tag Electronic Dance Musik, am zweiten Tag 80er und 90er: Auf Alsen in Itzehoe geht es Freitag und Sonnabend wieder rund.