Polizei Itzehoe Paketscanner und Tablet in Itzehoe aus Transporter gestohlen Von Andreas Olbertz | 19.07.2023, 14:39 Uhr

In einen über Nacht geparkten Transporter in der Steinbrückstraße in Itzehoe ist eingebrochen worden.