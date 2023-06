Organist Wieland Meinhold aus Weimar spielt an den Orgeln in Hennstedt und Kellinghusen. Foto: Elke Walter up-down up-down Konzert zum Johannitag Orgelkonzerte in Hennstedt und Kellinghusen mit „Wandel“ zwischen den Kirchen Von Sönke Rother | 20.06.2023, 05:30 Uhr

In der Christuskirche erklingt Musik von Georg Friedrich Händel, anschließend spielt Wieland Meinhold aus Weimar in St. Cyriacus Werke von Georg Philipp Telemann. Wer möchte, kann auch an einer Orgelführung teilnehmen.