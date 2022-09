Foto: Kristin Finke Neuer Supermarkt in Itzehoe Der Verkauf kann starten: Der neue Rewe in Wellenkamp öffnet seine Türen Von Kristin Finke | 20.09.2022, 16:42 Uhr

Nach 15 Monaten Bauphase ist es nun endlich so weit: Am Mittwoch, 21. September, feiert der Rewe-Markt Kamper Weg 92 in Itzehoe seine Neueröffnung.