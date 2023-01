Stehen Pastorin Wiebke Bähnk (Mitte) im neuen Kirchengemeinderat zur Seite: Gerhard Goebel und Christine Mühle. Foto: Andreas Olbertz up-down up-down St. Laurentii Itzehoe Neuer Kirchengemeinderat wird Sonntag in Itzehoe eingeführt Von Andreas Olbertz | 13.01.2023, 12:00 Uhr

Für sieben Posten gab es zehn Bewerber. Die Gewählten treten am Sonntag ihr Amt in der St.-Laurentii-Kirche in Itzehoe an.