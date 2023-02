Präsentieren den Gewinner: Bürgermeister Ralf Hoppe mit Andrea Stegmann, Leiterin der Tiefbauabteilung (Mitte), und Imme Lindemann, Leiterin der Stadtplanung. Foto: Michael Ruff up-down up-down Wettbewerb beendet Neue Störschleife in Itzehoe: Der Siegerentwurf steht fest Von Lars Peter Ehrich | 10.02.2023, 16:24 Uhr

Nach einem aufwändigen Wettbewerb ist der Siegerentwurf für die Neue Störschleife in Itzehoe gekürt worden. Er setzt das Thema „Wasser in die Stadt“ am besten um.