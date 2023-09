Ausbau des Mobilfunknetzes Besserer Empfang im Kreis Steinburg: Neue Telekom-Funkmasten in Bahrenfleth und Engelbrechtsche Wildnis Von Anna Krohn | 28.09.2023, 05:34 Uhr Dieser neue Funkturm, fast 45 Meter hoch, ist seit Juni in der Gemeinde Bahrenfleth in Betrieb. Foto: Anna Krohn up-down up-down

Die Telekom ist in den vergangenen Monaten einige Projekte im Kreis Steinburg angegangen, um das Mobilfunknetz zu verbessern. In Wacken und Besdorf wurde die Technik erweitert. 19 neue Funktürme und mehr als 20 Ausbaumaßnahmen sind bis 2025 bereits in Planung.