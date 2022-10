Der Nahkauf-Markt in Horst war bis Ende Dezember 2019 ein Rewe-Getränkemarkt. Durch Unternehmer Kim Yannick Ide wurde er immer mehr zum vollwertigen Nahversorger. Foto: Anna Krohn up-down up-down Bessere Einkaufsmöglichkeiten Nahkauf in Horst wurde modernisiert – und wann kommt endlich Lidl? Von Anna Krohn | 18.10.2022, 13:51 Uhr

Der Einkaufsmarkt gegenüber der Kirche wurde umgebaut und hat jetzt ein noch größeres Sortiment. Ein Lidl-Markt soll am alten Rewe-Standort an der Elmshorner Straße entstehen – der Bauantrag ist in Bearbeitung.