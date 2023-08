Offene Gärten Nachschlag für Gartenliebhaber – auch in Dägeling Von Sönke Rother | 30.08.2023, 14:00 Uhr In Dägeling stehen die Gräser in voller Blüte. Foto: Inge Schlüter up-down up-down

Die Gräserblüte steht bei Inge Schlüter am Sonntag im Mittelpunkt. In Brokstedt ist zwei Wochen später ein klassischer Landhausgarten zu bewundern, und ein Weihnachtsmarkt erwartet die Besucher am 1. Adventswochenende in Kellinghusen.