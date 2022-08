Rekord: Mehr als 200 Old- und Youngtimer waren beim Kremper Oldtimertreffen vor drei Jahren zu bestaunen. FOTO: Carsten Wittmaack up-down up-down Oldtimertreffen in Krempe Endlich wieder Autoglanz am Burggraben Von Sönke Rother | 15.08.2022, 09:27 Uhr

Zwei Jahre lang zwang Corona die Veranstalter zur Pause. Am 4. September dürfen die Oldtimer wieder am Burggraben in Krempe anrollen. 2019 hatte es eine Rekordbeteilung gegeben.