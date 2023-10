Investitionen im Kreis Steinburg Nach positivem Bürgerentscheid: So geht es beim Solarpark Bahrenfleth jetzt weiter Von Anna Krohn | 07.10.2023, 05:32 Uhr Von Krempermoor kommend geht es geradeaus auf der K44/Strüvendeich nach Krempe. Auf den Flächen rechts der Straße, Gemeindegebiet von Bahrenfleth, soll direkt gegenüber des Solarparks Neuenbrook Nord (l.) der neue Park entstehen. Foto: Anna Krohn up-down up-down

Mitte 2024 soll in der Brokreihe in Bahrenfleth Baustart sein. Der Investor, das bayerische Unternehmen Actensys, hat in Neuenbrook bereits zwei Solarparks und nimmt bald seinen größten überhaupt in Krempe/Borsfleth in Betrieb. Und weitere große Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Kreis Steinburg sind geplant.