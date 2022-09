Tischt dem Publikum in der Lauschbar absonderliche Geschichten musikalisch auf: Die Band Münchhausen aus Hamburg. Foto: Münchhausen up-down up-down Deutschrock in Itzehoe Münchhausen tischen in der Lauschbar rockige Geschichten auf Von Ludger Hinz | 22.09.2022, 15:02 Uhr

Am Freitag finden in der Itzehoer Lauschbar gleich zwei Konzerte statt – Münchhausen und Janu treten mit deutscher Musik in der Bar auf.