Müll sammeln: An diversen Treffpunkten geht es in Itzehoe los. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Freiwillige Helfer gesucht Müll sammeln: Hier kann in Itzehoe geholfen werden Von Lars Peter Ehrich | 10.03.2023, 09:32 Uhr

Weg mit dem Müll: Vereine und Institutionen in Itzehoe beteiligen sich am Sonnabend, 11. März, an der Aktion Sauberes Schleswig-Holstein.