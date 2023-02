Morning View mit Carlotta Klüver und Marek Schneider tritt mit dessen Mutter Helge Schneider auf. Foto: Morning View up-down up-down Gesang und Geschichten Ganz bemuttert: Morning View zu Gast in der Itzehoer Lauschbar Von Lars Peter Ehrich | 08.02.2023, 14:41 Uhr

Sohn und Schwiegertochter in spe treten in der Itzehoer Lauschbar auf: Da schließt sich Helge Schneider dem Duo Morning View an.