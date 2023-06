Zeugen riefen die Polizei. Foto: IMAGO/Guido Schiefer up-down up-down Von Zeugen ertappt Möbeldiebe in Itzehoe schnell erwischt Von sh:z | 19.06.2023, 11:24 Uhr

Ein Diebstahl an einer Hauptverkehrsstraße in Itzehoe am helllichtem Tag – keine gute Idee.