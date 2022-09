Tim Friedrichs (Freibad-Betriebsleiter, v.l.), Daniel Spizzirri (Vorsitzender „Kreative Nordlichter“) sowie Mirco-M-Band-Leader Mirco Miszuweit und seine Frau und Band-Managerin Nicole freuen sich auf die Benefiz-Aktion. Foto: Anna Krohn up-down up-down Benefizkonzert Mirco M aus Itzehoe und vier weitere Bands rocken im Freibad Lägerdorf für Kinderkrebsstation Von Anna Krohn | 06.09.2022, 11:37 Uhr

Das Eintrittsgeld vom Event am 10. September, das vom Freibad und den „Kreativen Nordlichtern“ veranstaltet wird, geht komplett an die Kinderkrebsstation am Uniklinikum in Kiel.