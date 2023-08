Unachtsamkeit mit Folgen: In der Straße An der Post vor der Zufahrt zum Zob ist am Donnerstagabend (24. August) um 18.40 Uhr ein Mercedes auf eine Steinmauer gefahren. Dabei demolierte der Wagen, an dessen Steuer ein 59-Jähriger saß, auch ein Verkehrsschild.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an dem Mercedes ist hoch. Da das Fahrzeug von der Mauer vor dem Parkhaus heruntergehoben werden musste, musste ein Abschleppdienst eingesetzt werden. Für den Linienverkehr kam es während der Bergung zu Behinderungen.