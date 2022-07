Matthias Bohnsack (l.) übernimmt die Lions-Präsidentschaft turnusgemäß von Rüdiger Claußen. FOTO: Lions up-down up-down Lions-Club Itzehoe Matthias Bohnsack übernimmt Präsidentschaft Von Andreas Olbertz | 18.07.2022, 19:00 Uhr

So ist es Tradition: Jedes Jahr im Sommer wechselt bei den Lions-Clubs der Vorsitz. So hat Rüdiger Claußen die Präsidentschaft an seinen Nachfolger Matthias Bohnsack übergeben.