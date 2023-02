Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: Jörn Martens up-down up-down Drei Taten am Wochenende Maschinen weg, Lebensmittel weg: Hoher Schaden durch Einbrecher in Itzehoe Von sh:z | 06.02.2023, 15:28 Uhr

Einbrecher waren am Wochenende in der Itzehoer Innenstadt unterwegs. Besonders schwer erwischte es einen Lebensmittelmarkt in der Feldschmiede.