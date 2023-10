Dank des Hinweises einer Zeugin ist es der Polizei am Montagabend (2. Oktober) gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Warringholz aufzudecken. „Mehr als zwei Promille schlugen für den Beschuldigten zu Buche“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Mann streitet ab, gefahren zu sein

Gegen 19.20 Uhr meldete eine Frau ein Fahrzeug, das in Warringholz in Richtung Schenefeld unterwegs sein sollte und dessen Fahrer möglicherweise alkoholisiert sein könnte. Nach einem weiteren Hinweis stellte eine Streife das verdächtige Auto schließlich an der Wohnanschrift des Halters fest. Dort trafen die Beamten die von der Zeugin beschriebene Person an, die abstritt, gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen ergab einen Wert von 2,2 Promille, woraufhin die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Der Beschuldigte wird sich nach Aussage von Merle Neufeld nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.