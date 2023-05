Luise und Madita fertigten ein Bild als Team. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Projekt des Kinderhilfswerks Was tummelt sich unter Wasser? Itzehoer Schüler nehmen an Malwettbewerb teil Von Kristina Mehlert | 28.05.2023, 05:30 Uhr

Quallen, Schildkröten, aber auch Müll: Sechstklässler der Auguste-Viktoria-Schule in Itzehoe nehmen an einem weltweiten Malwettbewerb zur Unterwasserwelt teil – und unterstützen damit ein Projekt in Ghana.