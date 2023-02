Auf Teilen der Sportanlage hinter der Gutenberghalle könnte der Neubau der Fehrs-Schule entstehen. Foto: Lars Peter Ehrich up-down up-down Machbarkeitsstudie im Bildungsausschuss Raumnot an der Fehrs-Schule in Itzehoe – Lösungs-Vorschlag liegt vor Von Andreas Olbertz | 03.02.2023, 09:30 Uhr

Ein Gutachter hat in einer Machbarkeitsstudie drei Varianten durchgerechnet, wie die Raumnot an der Fehrs-Schule in Itzehoe gelöst werden könnte. Das Ergebnis ist eindeutig.