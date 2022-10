Stellen das Programm der Blues Party bei Eskildsen vor (v.l.): Peter Geschke (beide Organisatoren, Lions Club), Lions-Pastpräsident Rüdiger Claußen, Ilka Eskildsen (Gastgeberin) und Bürgermeister Ralf Hoppe (Schirmherr). Foto: Ludger Hinz up-down up-down Blues-Party kehrt zurück Am 29. Oktober steigt die Party im Autohaus Eskildsen Itzehoe Von Ludger Hinz | 18.10.2022, 20:00 Uhr

Mit Blues zurück in die 50er und 60er Jahre: The Chilkats, Farmersroad Blues Band und Moritz Kruit treten bei der Lions Blues Party in Itzehoe am 29. Oktober auf. Der Erlös ist für ukrainische Kinder in Deutschland und in der Ukraine vorgesehen.