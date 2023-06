Die Lehrer Diana Steinbrenner und Sebastian Sell (m) mit Referent Jörg Lotze bei der Medienschulung im Kulturbahnhof Itzehoe. Foto: OK up-down up-down Kooperation mit IQSH Lehrer zur Fortbildung mit Offenem Kanal im Kulturbahnhof in Itzehoe Von Andreas Olbertz | 09.06.2023, 10:54 Uhr

Das Ton- und Filmstudio im Itzehoer Kulturbahnhof lockt Lehrer aus dem ganzen Land zu Fortbildungen mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein an.