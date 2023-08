Knall im Kreis Steinburg Lauter Knall in Norddeutschland am 14. August – das steckt dahinter und | 15.08.2023, 15:34 Uhr Von Jürgen Kewitz Bjarne Rost | 15.08.2023, 15:34 Uhr Kampfjets des Typs Eurofighter sorgten für den lauten Knall, der auch in Teilen Schleswig-Holsteins zu hören war. Symbolfoto: imago images/BildFunkMV up-down up-down

Am Montag (14. August) war am frühen Nachmittag in vielen Teilen des Kreises Steinburg ein lauter Knall zu hören. Nachdem es zunächst nur Spekulationen über die Ursache gab, steht diese nun fest.