Landärzte im Kreis Steinburg Axel Kloetzing aus Horst weiß: Zeit ist für Hausärzte ein enorm wichtiger Aspekt Von Kristina Mehlert | 09.09.2023, 05:16 Uhr Ist Arzt mit Leib und Seele: Allgemeinmediziner Axel Kloetzing aus Horst. Foto: Kristina Mehlert

Gerade an Zeit mangele es einem Hausarzt aber sehr, sagt der 62-Jährige, der 1999 an der Bahnhofstraße in Horst die Praxis Bredahl übernahm. Die bürokratische Belastung sei sogar so groß, dass sie die eigentliche Arbeit als Arzt einschränke.