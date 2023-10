Unübersichtlicher Notruf löst Großeinsatz aus Mann erhält nach Flüssigkeits-Attacke auf Frau in Lägerdorf einen Platzverweis Von Christian Lipovsek | 23.10.2023, 16:08 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Samstag gegen 4.45 Uhr in Lägerdorf im Einsatz. Foto: Kreisfeuerwehrverband Steinburg up-down up-down

Ein „amtsbekanntes“ Paar war am Sonnabendmorgen Am Moore in Beziehungsstreit geraten. Daraufhin übergoss der Mann seine Partnerin mit einer unbekannten Substanz.