Eigentümer hatte Diebstahl bemerkt Kupferdieb entwischt der Polizei in Itzehoe Von Andreas Olbertz | 19.10.2023, 13:45 Uhr

Der Versuch, Kupfer an einem Geschäftshaus an der Viktoriastraße in Itzehoe zu stehlen, schlug fehl. Der Eigentümer alarmierte die Polizei – dem Täter gelang die Flucht.