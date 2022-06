Viele Retter stehen bereit, aber gebraucht werden sie nicht. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Großeinsatz in Kremperheide Kein Spaß: Falscher Notruf von den Deckmannschen Kuhlen Von Florian Sprenger | 24.06.2022, 10:20 Uhr

Angeblich war ein Mensch an den Deckmannschen Kuhlen in Kremperheide in Not. Doch viele Retter eilten vergeblich dorthin.