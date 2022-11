Gastwirt Haralambos Kotzapanagiofou, der von seinen Stammgästen Babis oder Lambis genannt wird, freut sich, dass er vorübergehend in Neuenbrook unterkommen kann. Foto: Sönke Rother up-down up-down Ratskeller in Krempe Grieche im Ratskeller in Krempe zieht vorübergehend nach Neuenbrook Von Sönke Rother | 05.11.2022, 05:59 Uhr

Die Küche im historischen Rathaus in Krempe muss aufwändig saniert werden. Das griechische Restaurant wird in dieser Zeit im „Panorama“ in Neuenbrook weitergeführt.