Krempe feiert Rathaus-Jubiläum und 25 Jahre Partnerschaft mit St. Martin Von Sönke Rother | 26.08.2022, 11:02 Uhr

Drei Tage lang sind die Freunde aus den Partnergemeinden St. Martin in Österreich und Gramzow in Brandenburg in Krempe zu Besuch.