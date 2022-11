Ehrung: Torsten Krohn (links), der kürzlich zum Amtswehrführer der Krempermarsch gewählt wurde, erhielt von Kreisbrandmeister Frank Lobitz das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Foto: Kreisfeuerwehrverband/Daniel Schultz up-down up-down Corona-Maßnahmen noch immer präsent Kreisfeuerwehrverband Steinburg musste wegen Pandemie auch 2021 viele Hürden meistern Von sh:z | 11.11.2022, 11:06 Uhr

Große Versammlung in der Kartoffelhalle in Hohenlockstedt: Seitens der Landespolitik hätte sich die Kreiswehrführung in einigen Punkten mehr Unterstützung erhofft, von den Orts- und Gemeindewehrführungen mehr Verständnis für die Situation.