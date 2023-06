Grafik: Andreas Dirbach Nach Studie der Gleichstellungsbeauftragten Genug Frauen in der Steinburger Politik? Das sagen die Parteien Von Sönke Rother | 17.06.2023, 07:30 Uhr

Der Anteil von Frauen in der Politik ist gering. Es gibt Nachholbedarf. Da sind sich eigentlich alle Parteien einig. Der Weg, um mehr Frauen in die Politik zu bringen, ist unterschiedlich. Eine Quote stößt überwiegend auf Ablehnung.