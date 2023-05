Was manch ein Wähler mit und auf seinem Wahlschein in der Wahlkabine so macht, zeigt sich bei der Auszählung. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Kommunalwahl 2023 Im Kreis Steinburg gab es in Büttel die meisten ungültigen Stimmen Von Anna Krohn | 17.05.2023, 11:12 Uhr

Aus diversen Gründen kann ein Wahlschein ungültig sein. Bei der Wahl am Sonntag betraf das in der Gemeinde Büttel in der Wilstermarsch im Verhältnis die meisten, während in gleich mehreren anderen Gemeinden gar keine Stimme ungültig war.