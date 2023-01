Bei einem Unfall wurde am Montag (2. Januar) ein 63-Jähriger leicht verletzt. Symbolfoto: imago stock&people up-down up-down Mann auf Motorhaube geschleudert 84-jähriger Itzehoer kollidiert im Kreisverkehr mit Radfahrer Von sh:z | 03.01.2023, 15:32 Uhr

Bei einem Unfall am Kreisverkehr in der Lindenstraße in Itzehoe wurde am Montagmittag (2. Januar) ein Radfahrer leicht verletzt.