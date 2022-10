Gruppenfoto der ehemaligen Schulklasse. Erika Werner (4. v. r.) organisierte das Klassentreffen. Foto: Ingrid Pape up-down up-down Ehemalige der Wolfang-Borchert-Schule Klassentreffen nach „50 plus 2“ Jahren im Café Schwarz in Itzehoe Von Kristin Finke | 14.10.2022, 18:00 Uhr

Stimmen ehemaliger Lehrer nachahmen, erzählen, was gerade bei einem los ist und in alten Zeiten schwelgen – die ehemaligen Mitschüler der Wolfang-Borchert-Schule in Itzehoe haben sich nach 52 Jahren wiedergetroffen.