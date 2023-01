Philine Holm zeichnet gerne – lieber mit Stiften als mit Pinseln. Foto: Kristin Finke up-down up-down Auszeichnung in Itzehoe 13-jährige Künstlerin: KKS-Schülerin Philine Holm wird für Zeichnungen geehrt Von Kristin Finke | 16.01.2023, 12:28 Uhr

Sie ist mit Abstand die Jüngste, die beim Neujahrsempfang in Itzehoe geehrt wurde: Die 13-jährige Philine Holm, Schülerin der Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe, hat vergangenes Jahr bei einem Kunstwettbewerb gewonnen – und verrät nun, was sich hinter ihrer Zeichnung verbirgt.