Die Kirche in Kollmar gehörte zum Tätigkeitsfeld von Charlotte Israelsen-Kruse. Foto: Joachim Möller Stimmabgabe am 1. Advent Darum geht es bei der Wahl im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf Von Joachim Möller | 24.11.2022, 18:00 Uhr

In allen 38 Gemeinden des Kirchenkreises wird das Leitungsgremium gewählt. Und was es dabei geht, weiß Charlotte Israelsen-Kruse, die fast 25 Jahre ehrenamtlich in Kollmar-Neuendorf mitgearbeitet hat.