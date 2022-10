Präsidentin Bettina Winkler-Marxen (v.l.) mit Susanne Stepany und Kim Rathjens vom Agoraclub Tangent 32 Itzehoe bei den Vorbereitungen. Foto: Agora Club Tangent 32 Itzehoe up-down up-down Sondervorstellung im Itzehoer Kino Vom Slum in die Schach-Spitzenliga: Film-Matinee im Cinemotion Itzehoe Von Kristin Finke | 17.10.2022, 16:07 Uhr

Die inspirierende Geschichte von Phiona Mutesi wurde in „Queen of Katwe“ verfilmt. Der Agoraclub Tangent 32 Itzehoe lädt am 6. November zur Film-Matinee ein – neben dem Film gibt es auch Sekt und Finger-Food.