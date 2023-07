So schicke Schärpen für jeden Sieger gibt es wahrlich nicht bei jedem Kinderfest: Die Dägelinger Majestäten vor der Treckerfahrt durchs Dorf. Foto: Anna Krohn up-down up-down Mit dem Musikzug durchs Dorf Großes Kinderfest an der alten Schule: Das sind die neuen Majestäten aus Dägeling Von Anna Krohn | 09.07.2023, 12:08 Uhr

Viele Wettkämpfe und ein großes Festprogramm standen am Sonnabend beim Kinderfest in Dägeling an, das rund 120 Kinder und viele Besucher an der alten Schule zusammenbrachte. Für die Sieger ging es im Treckeranhänger mit dem Spielmannszug durchs geschmückte Dorf.