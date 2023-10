Gesunde Ernährung Eimerweise Äpfel für Itzehoes Kita-Kinder Von Joshua Leive | 18.10.2023, 15:29 Uhr Anke Kern, stellvertretende Leitung, und die Kinder des Montessori-Kinderhauses freuen sich über leckere Äpfel aus Itzehoe. Foto: Nils Andersen up-down up-down

Die Stadt Itzehoe hat die Streuobstwiese am Wohnpark Klosterforst zur Ernte für alle freigegeben. Die Kindertagesstätten in Itzehoe haben jetzt jede Menge Äpfel, die in Kuchen und Mus weiter verarbeitet werden.