Vor fast 50 Jahren ließ Paul Ahrens sein Schwimmbad bauen. Besonders stolz ist der 91-Jährige auf das Wandmosaik von Otto Warnke. Der Itzehoer Künstler war Ahrens gut bekannt und mit dem Werk beauftragt. Foto: Jette Nörskau up-down up-down Kinderschwimmkurs der VHS Glückstadt Kleine Borsflether lernen im Schwimmbad von Paul Ahrens in Neuenbrook fürs Seepferdchen Von Jette Nörskau | 14.03.2023, 10:24 Uhr

In Kooperation mit der VHS Glückstadt und dem Schwimmbad Ahrens in Neuenbrook hat die Gemeinde Borsfleth einen Schwimmkurs für zehn Kinder organisiert – das Seepferdchen wird in Wilster abgenommen.