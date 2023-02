Vertreter zahlreicher Vereine schauten sich die Räume der Designwerkstatt der Brücke an der Bahnhofstraße an. Sie hoffen auf ein städtisches Vereinshaus. Foto: Andreas Olbertz up-down up-down Initiative von Zero Waste Keine Räume für Ehrenamtler in Itzehoe – Vereinshaus wäre Lösung Von Andreas Olbertz | 26.02.2023, 13:28 Uhr

Viele Vereine in Itzehoe haben das gleiche Problem: Es fehlt an Räumen. Jetzt gäbe es die Möglichkeit, eine Immobilie direkt am Bahnhof zu mieten.