Umzug nach Itzehoe Zustellstützpunkt der Post in Horst wird geschlossen Von Anna Krohn | 04.07.2023, 05:33 Uhr

1982 war der Zustellstützpunkt in der Ernst-Barlach-Straße eingerichtet worden – zuletzt wurde es dort zu eng. Ab dem 11. Juli ist er in Itzehoe zu finden, wo er in den bestehenden Zustellstützpunkt auf dem Alsen-Gelände integriert wird.